Rússia: grupo paramilitar Wagner inaugura sede em São Petersburgo

O grupo paramilitar russo Wagner inaugurou a sua primeira sede pública em São Petersburgo, na Rússia. O fundador Yevgeny Prigozhin disse que o objectivo é melhorar a capacidade de defesa da Rússia.

Depois de operar clandestinamente durante vários anos, Yevgeny Prigozhin veio a público no mês de Outubro para confirmar que fundou o grupo de mercenários em 2014. O Grupo Wagner está presente no continente africano, no Médio Oriente, na América Latina e recentemente na Ucrânia.

Na ocasião do Dia da Unidade Nacional o líder do grupo declarou a intenção de abrir uma sede em São Petersburgo, num edifício de vários andares com uma fachada de vidro que ostenta uma grande placa branca com o nome do grupo.

"A missão do Centro Wagner é proporcionar um ambiente confortável para gerar novas ideias para melhorar a capacidade de defesa da Rússia", disse Yevgeny num comunicado oficial, acrescentando que edifício também deverá acolher “start-ups patrióticas”.

O grupo que durante anos foi acusado de realizar nas sombras o trabalho sujo para o Kremlin, também é acusado de ter cometido vários abusos nos locais de operação. Prigozhin e o Kremlin sempre negaram estarem vinculados. Em 2021, um relatório da União Europeia afirmou que o Grupo Wagner era responsável por actos de tortura e execuções extrajudiciais, na Ucrânia, Síria, Líbia, na República Centro-Africana, no Sudão e em Moçambique.

Forças russas anunciam retirada de Kherson

Prigozhin fez uma série de intervenções a respeito as recentes movimentações russas no leste da Ucrânia. Assim como o líder checheno Ramzan Kadyrov, o fundador do Wagner crítica abertamente o desempenho dos generais na frente de batalha.

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou nesta sexta-feira a retirada de civis de Kherson, numa indicação de que os combates devem se tornar mais intensos na cidade do sul da Ucrânia. Kirill Stremousov, representante de Putin na região, disse que a situação está sob controlo.

Este anúncio foi feito depois terem circulado fotografias na Internet sugerindo que a bandeira da Rússia havia sido retirada do principal edifício administrativo da cidade de Kherson.

Kiev por sua vez disse que essas imagens poderiam ser desinformação russa. Natalia Humeniuk, porta-voz do comando militar do sul da Ucrânia, disse que este movimento “pode ser uma armadilha”.

