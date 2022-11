COP-27/Egipto

COP-27 arranca no Egipto: "É necessária uma acção internacional urgente"

COP-27 realiza-se no Egipto de 6 a 18 de Novembro. © ONU

Texto por: RFI 2 min

Arrancou este domingo, em Sharm El-Sheik, no Egipto, a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Representantes de cerca de 200 países estão reunidos até ao próximo dia 18 de Novembro para discutir as alterações climáticas que assombram o planeta, numa altura em que o mundo atravessa diversas crises.