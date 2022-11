Intercalares nos EUA: Biden e Obama "enfrentam" Trump na Pensilvânia

De mãos dadas e com um discurso focado na democracia. Foi assim que Joe Biden e Barack Obama subiram ao palco do Liacouras Center, uma arena desportiva em Filadélfia, o berço histórico da democracia norte-americana.

Acompanhados por candidatos democratas que estão a lutar pelo cargo de senadores ou governadores, Biden e Obama deram “tudo por tudo” para captar votos.

O actual Presidente americano defendeu que “a democracia vai literalmente às urnas” e que este é um momento absolutamente “decisivo para a nação”.

Nas palavras de Biden, uma derrota democrata significaria “décadas de consequências", apelando por isso aos eleitores para não ficarem em casa.

O actual Presidente focou-se em temas chave no seu discurso, como é o caso do desemprego, saúde ou até mesmo o aborto.

Barack Obama também apelou ao voto, referindo que “a democracia é um esforço de equipa” e que “um Presidente não pode agir sozinho”.

Também na Pensilvânia, mas na cidade de Latrobe, Donald Trump falou diretamente para os eleitores e pediu-lhes que “causem uma onda vermelha gigante” nas eleições de terça-feira, de modo a “parar com a destruição”, “salvar o país e o sonho americano”.

Trump: “If you want to stop destruction, save our country, and save the American dream, then this Tuesday you must vote Republican in a giant red wave.” pic.twitter.com/4mooryaGgU