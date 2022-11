Irão reconhece fornecimento de drones à Rússia "antes da guerra"

Irão

O Irão reconheceu no sábado 5 de Novembro, pela primeira vez, que forneceu drones à Federação Russa. O envio foi efectuado antes da guerra na Ucrânia, no final de Fevereiro. O anúncio foi feito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian.

Publicidade Continuar a ler

O Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Hossein Amir-Abdollahian admitiu que o Irão vendeu drones de combate à Rússia, mas garantiu que essas vendas foram efectuadas antes do início da guerra na Ucrânia. Esta é a primeira vez que Teerão reconhece o fornecimento de drones a Moscovo, apesar das reiteradas acusações de Kiev.

O representante da República Islâmica também reiterou que o fornecimento diz respeito a uma pequena quantidade de drones e que nenhum míssil foi enviado.

Continuando o seu discurso, o diplomata mostrou a sua disponibilidade para examinar as evidências apresentadas Kiev quanto ao uso de drones no campo de batalha, acusação esta que é respaldada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Um relatório das forças armadas ucranianas concluiu que até ao momento a Rússia empregou “cerca de 400 drones contra a população” e que “encomendou outros 2.000”.

Em resposta a este anúncio, o porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, disse no sábado que as consequências da "cumplicidade" do Irão “nos crimes da Rússia (…) contra a Ucrânia serão muito maiores do que os benefícios do apoio da Rússia".

Esta escalada retórica confirma a posição de Kiev, que no mês de Setembro decidiu restringir as suas relações diplomáticas com o Irão, enquanto a União Europeia aprovou mais sanções contra generais iranianos.

Drones responsáveis por cortes de energia na Ucrânia

No campo de batalha, os exércitos ucraniano e russo continuam os preparativos para um eventual confronto em Kherson, recentemente anexada pela Rússia.

Desde então, face ao avanço das forças de Kiev, Moscovo multiplicou o uso de drones para desabilitar as infra-estruturas ucranianas – e em especial – às instalações energéticas, mergulhando várias regiões do país na escuridão.

"Só esta noite, cerca de 4,5 milhões de consumidores foram temporariamente desligados em Kiev e em 10 outras regiões do país", disse o presidente Volodymyr Zelensky. Os russos "não podem derrotar a Ucrânia no campo de batalha, é por isso que estão a tentar quebrar o nosso povo", ao envolverem-se neste "terror energético", continuou.

Em Kiev o alarme voltou a tocar. A cidade amanheceu sem energia. Vitali Klitschko, presidente da Câmara da capital ucraniana, afirmou que Kiev pode vir a ser totalmente privada de água, energia e telecomunicações na sequência de novos bombardeamentos russos. O dirigente garantiu que as autoridades locais disponibilizarão cerca de 1.000 centrais de aquecimento para os mais de 3 milhões de habitantes.

Rússia acusa Kiev de disparar vários mísseis na barragem de Kakhovka esta manhã

De acordo com as autoridades pró-russas em Kherson, as forças ucranianas empregaram mísseis Himars, fornecidos pelos Estados Unidos. Dos 6 mísseis utilizados, 5 teriam sido interceptados, e 1 deles teria atingido e danificado a infraestructura da barragem. Além de Kherson, outras localidades da região também se encontram sem água e nem electricidade.

Construída no rio Dniepre em 1956, a barragem é uma das maiores e mais estratégicas do país, e a sua destruição poderia causar inundações muito graves no sul do país.

Há duas semanas, foram as autoridades ucranianas que acusaram os russos de quererem destruir a barragem: acusaram o exército russo de a ter minado. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse a 21 de Outubro que “cerca de 80 localidades, dentre das quais Kherson, estão em zonas de inundação rápida”.

Segundo Zelensky, a destruição da barragem “afectaria o arrefecimento dos reactores da central nuclear de Zaporíjia, que extrai a sua água do lago artificial de 18 milhões de metros cúbicos".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro