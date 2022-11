Estados Unidos votam já para disputadas eleições intercalares

Estados Unidos

Estados Unidos: decorrem hoje as eleições intercalares numa série de duelos renhidos entre democratas e republicanos. As sondagens prevêem um empate técnico no Senado e uma possível vitória republicana na Câmara dos representantes.

Por ora ambas estão nas mãos dos democratas, do presidente Joe Biden, mas apenas por uma unha negra, nomeadamente no Senado.

Por isso uma série de Estados poderão ser decisivos nesta terça-feira onde o duelo é particularmente renhido entre democratas e republicanos: caso do Arizona, mas também da Geórgia, do Michigan, da Pensilvânia, do Wisconsin ou do Nevada.

Alguns destes Estados tinham acabado por passar para o controlo dos democratas em 2020, num escrutínio com desfecho contestado pelos republicanos.

Alguns dos candidatos republicanos, caso no Nevada e no Arizona, vieram já avisar que, desta feita, não reconheceriam qualquer vitória do campo adverso.

Seja como for estas eleições começam, mesmo, por esboçar o quadro das presidenciais de 2024, com milhares de dólares a terem sido investidos na campanha.

Os americanos votam, ainda, para eleger deputados locais e xerifes, para além de referendos locais, quatro dentre eles incidem sobre o direito ao aborto.

