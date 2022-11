Futebol: PSG defronta Bayern nos oitavos da Champions a 14 de Fevereiro

Futebol

O sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol decorreu em Nyon na Suíça. Dois clubes portugueses - Benfica e FC Porto - e um francês - PSG - ficaram a conhece os adversários.

Publicidade Continuar a ler

O Paris Saint-Germain vai defrontar o Bayern Munique nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

O sorteio ditou um duelo entre dois colossos do futebol europeu: o Paris Saint-Germain, que terminou no segundo lugar no Grupo H, e o Bayern Munique, que acabou na liderança no Grupo C.

De notat que os parisienses ficaram no segundo lugar atrás do SL Benfica devido ao critério de desempate no que diz respeito aos golos apontados fora - 9 para os lisboetas e 6 para os parisienses.

Recorde-se que o PSG e o Benfica terminaram com o mesmo numero de pontos: 14.

Nos oitavos-de-final, o SL Benfica vai medir forças com os belgas do Club Brugge que acabaram no segundo lugar no Grupo B, atrás do FC Porto.

Os portistas vao defrontar os italianos do Inter Milão, clube que ficou no segundo lugar no Grupo C atrás dos germânicos do Bayern Munique.

De referir ainda que a final do ano passado Liverpool-Real Madrid vai ser reeditada nos oitavos-de-final.

Todos os jogos dos oitavos:

AC Milan-Tottenham

Paris Saint-Germain-Bayern Munique

Club Brugge-SL Benfica

Borussia Dortmund-Chelsea

Liverpool-Real Madrid

Eintracht Frankfurt-Nápoles

RB Leipzig-Manchester City

Inter Milão-FC Porto

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro