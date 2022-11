Hóquei em Patins: Angola venceu Moçambique por 5-2 no Mundial na jornada inaugural

Hóquei em Patins

O Campeonato do mundo de hóquei em patins decorre em San Juan na Argentina com a participação de três nações lusófonas: Portugal, Angola e Moçambique.

Publicidade Continuar a ler

A Selecção Portuguesa, detentora do título de campeão, venceu por 5-1 a França na jornada inaugural do Mundial que decorre em território argentino.

No Grupo A, Portugal lidera com três pontos, os mesmos que a Selecção italiana que derrotou o Chile por 8-3.

Quanto ao Grupo B, o país anfitrião, a Argentina, venceu por 4-2 a Espanha, enquanto o duelo 100% lusófono entre Angola e Moçambique acabou com uma vitória dos angolanos por 5-2 frente à Selecção moçambicana.

Em declarações à RFI, André Centeno, capitão da Selecção angolana, que apontou o primeiro golo no jogo e do Mundial, analisou o encontro que permitiu desde já aos angolanos atingir o primeiro objectivo na prova.

RFI: Que análise podemos fazer deste primeiro jogo?

André Centeno: Primeiro jogo para a nossa selecção em San Juan. É sempre um jogo complicado, há aquele nervosismo, aquela ansiedade de ser o primeiro encontro na prova. Mas felizmente entramos muito concentrados, com uma grande responsabilidade porque tínhamos de vencer este jogo. Assim o fizemos. Entramos bem, com uma defesa coesa, sólidos no ataque, e sempre a respeitar o adversário. Com a nossa estratégia conseguimos chegar ao intervalo a vencer por 4-0. O que depois, na segunda parte, com a estratégia do nosso treinador, nos permitiu gerir o encontro porque temos já nesta terça-feira um segundo jogo frente à Argentina e no dia a seguir frente à Espanha, duas candidatas ao título mundial. Tínhamos então de gerir a parte física. Foi um jogo em que cumprimos o objectivo, vencer, por 5-2. Agora é pensar no jogo desta terça-feira para dar uma boa resposta à poderosa Argentina.

RFI: Primeiro golo do Mundial e de Angola foi apontado pelo André Centeno…

André Centeno: É sempre importante poder ajudar a equipa, ainda para mais com golos. E claro também foi marcante porque foi o primeiro golo do Mundial. É sempre importante, mas o que interessa é a vitória. Estou satisfeito porque juntei o golo à vitória, é o essencial. Sinto-me bem neste Mundial, ainda por cima tenho a honra e o privilégio de ser o capitão da Selecção Angolana. Têm sido momentos muitos bons desde o estágio que fizemos aqui em San Juan. Estamos adaptados à cidade e preparados para o que aí vem.

RFI: Quais são os objectivos neste Mundial?

André Centeno: Era muito importante ganharmos este primeiro jogo, era o nosso adversário directo no que diz respeito aos nossos objectivos. Queremos continuar na divisão principal do hóquei em patins, a divisão A, enquanto o último do grupo nesta fase de grupos vai defrontar uma das equipas da divisão B num jogo em que o vencedor fica ou sobe à primeira divisão mundial e o derrotado desce ou permanece na segunda divisão. Com este triunfo já atingimos esse objectivo de não ter de passar por essa fase. Agora temos dois jogos complicados ainda nesta fase, frente à Argentina, selecção da casa, e à Espanha. Duas potências mundiais com alguns dos melhores jogadores do mundo. Temos de fazer o nosso jogo, competir como sabemos fazer e darmos uma boa resposta a estas duas selecções. É esse o nosso foco. Vamos dar tudo e tentar estar na máxima força frente aos argentinos, os nossos adversários desta terça-feira.

André Centeno, internacional angolano. © rollersports.org

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro