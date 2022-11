Estados Unidos: Duelo renhido entre Republicanos e Democratas nas eleições intercalares

Estados Unidos

Prossegue o apuramento dos votos nos Estados Unidos. Enquanto a maioria dos observadores previa uma onda vermelha republicana nestas eleições intercalares, a batalha com os Democratas está mais renhida do que o esperado, tanto para a Câmara dos Representantes como para o Senado.

Publicidade Continuar a ler

Está tudo em aberto nas eleições intercalares. Se as últimas sondagens previam uma larga vitoria dos Republicanos, principalmente na Câmara dos Representantes, os primeiros resultados mostram uma batalha renhida entre o campo liderado por Donald Trump e o do presidente actual Joe Biden.

Um resultado surpreendente que mostra uma verdadeira resistência por parte dos Democratas, que poderiam então criar a surpresa, mantendo a maioria em ambas as câmaras. Uma situação que não parece preocupar Donald Trump. O antigo Presidente dos Estados Unidos reagiu aos primeiros resultados dando como certa a vitória dos Republicanos.

"Vamos ver o que acontece: as políticas dos democratas são indiscritivelmente más ! Mais a inflação em que vivemos ! Eu diria que vamos muito provavelmente obter a maioria nas duas câmaras, prevejo um muito bom resultado no Alaska, acho que nos vamos sair muito bem !"

🇺🇸🗣️BREAKING : Trump réagit aux résultats de mi-mandat, prédit que les républicains obtiendront "certainement" une majorité à la fois à la Chambre et au Sénat👏@TrumpFrance pic.twitter.com/BlK7ORpzwd — France Résistance (@FranceRsistanc1) November 9, 2022

Um dos resultados notáveis desta noite eleitoral é a larga vitória de Ron DeSantis como governador da Flórida. Grande figura do campo Republicano e considerado como o principal rival do Donald Trump para as próximas eleições de 2024, ele venceu o seu rival com mais de 1 milhão de votos de vantagem e declarou que "esta vitória era só o início da batalha".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro