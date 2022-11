Hóquei em Patins: Portugal nos quartos, Angola perdeu frente à Argentina no Mundial

Hóquei em Patins

O Campeonato do mundo de hóquei em patins decorre em San Juan na Argentina com a participação de três nações lusófonas: Portugal, Angola e Moçambique.

A Selecção Portuguesa, detentora do título de campeão, empatou a duas bolas frente à Itália na segunda jornada do Mundial que decorre em território argentino.

No Grupo A, Portugal lidera com quatro pontos, os mesmos que a Selecção italiana. As duas equipas já estão apurados para os quartos. De notar que a França tem três pontos após o triunfo por 7-5 frente ao Chile.

Quanto ao Grupo B, o país anfitrião, a Argentina, venceu por 4-0 a Selecção Angolana, enquanto a Espanha derrotou Moçambique por 13-2.

Os argentinos e os espanhóis lideram com seis pontos e já estão apurados para os quartos. Angola está no terceiro posto com três pontos e Moçambique no último sem nenhum ponto.

Em declarações à RFI, André Centeno, capitão da Selecção angolana, analisou a primeira derrota na prova.

RFI: Que análise podemos fazer deste segundo jogo?

André Centeno: Foi um jogo bem disputado. Tentamos mostrar o novo valor como grupo. A nossa estratégia era tentar controlar o ímpeto do ataque da Argentina e conseguimos. Por meros detalhes, e com a qualidade dos jogadores que têm, conseguiram fazer quatro golos. Mas de qualquer forma acho que deixamos uma boa imagem de todo o grupo. Faltou-nos apenas um golo para entrarmos na luta pelo jogo. Foi uma boa partida e deixamos uma boa imagem frente a uma potência mundial.

RFI: Que antevisão podemos fazer frente à Espanha, derradeiro jogo da fase de grupos?

André Centeno: Mais um jogo frente a uma candidata ao título mundial. O primeiro objectivo é sempre recuperar fisicamente de um jogo para o outro, em apenas 24h de descanso. Queremos novamente deixar uma boa imagem do hóquei angolano.

RFI: Como tem sido a competição em San Juan?

André Centeno: San Juan respira hóquei em patins. Uma cidade ligada ao desporto. Há um forte investimento no desporto e em várias modalidades: vi por exemplo um jogo de andebol com público às 23h (!) Nas ruas vemos muitas pessoas a praticarem desporto. Há muitas estruturas que acolhem várias modalidades: papel, hóquei, voleibol. As pessoas têm várias hipóteses aqui. Para uma juventude saudável, é muito bom. As condições são boas apesar do piso ser um pouco diferente é uma questão de adaptação. Quanto ao público argentino é um público fervoroso. No nosso jogo frente à Argentina, havia mais de 5 mil espectadores, é muita gente. Um diante espectacular.

