Hóquei em Patins: Portugal e Angola nos quartos no Mundial

O Campeonato do mundo de hóquei em patins decorre em San Juan na Argentina com a participação de três nações lusófonas: Portugal, Angola e Moçambique.

A Selecção Portuguesa, detentora do título de campeão, venceu o Chile por 7-1 na terceira jornada do Mundial que decorre em território argentino.

No Grupo A, Portugal terminou no primeiro lugar com sete pontos, enquanto a Selecção italiana ficou no segundo posto com cinco, isto após o empate a quatro golos frente aos franceses. De notar que a França acabou na terceira posição com quatro pontos, enquanto o Chile não pontuou nesta fase de grupos.

Portugal, Itália e França seguem directamente para os quartos.

Quanto ao Grupo B, o país anfitrião, a Argentina, venceu por 13-0 a Selecção moçambicana, enquanto a Espanha derrotou Angola por 5-1.

Os argentinos terminaram no primeiro lugar com 9 pontos, à frente dos espanhóis com seis e dos angolanos com três pontos. Moçambique ficou no último posto sem nenhum ponto.

Argentina, Espanha e Angola apuraram-se directamente para os quartos.

Em declarações à RFI, André Centeno, capitão da Selecção angolana, analisou a segunda derrota na prova e abordou os quartos-de-final frente aos italianos.

RFI: Que análise podemos fazer deste terceiro jogo?

André Centeno: Entramos no jogo com ambição de ganhar. Sabíamos as dificuldades que vamos encontrar frente a uma potência mundial do hóquei em patins, a Espanha. Os espanhóis são claramente candidatos a serem campeões do mundo. No entanto queríamos ganhar, entramos com essa ambição. Mas por outro lado também tentamos gerir a equipa porque nesta quinta-feira temos o maior desafio, a selecção italiana nos quartos-de-final. Queremos estar na melhor forma física para o encontro frente à Itália.

RFI: Terceiro lugar no Grupo B, primeiro objectivo atingido na fase de grupos com o apuramento directo para os quartos? Nos quartos o adversário é a Itália…

André Centeno: Claro que o primeiro objectivo era alcançar o apuramento directo para os quartos-de-final, e para isso tínhamos de terminar pelo menos no terceiro lugar, foi o que fizemos. A Itália é uma equipa muito forte com excelentes jogadores. Também é uma candidata ao título, sobretudo após o empate frente a Portugal. Mas nós, com as nossas armas, com um grupo unido, coeso, vamos à luta e a nossa ambição é ganhar o jogo.

RFI: Portugal e Argentina são as principais candidatas ao título mundial em San Juan?

André Centeno: Portugal, Argentina… e Espanha são as três principais candidatas a ganhar o título mundial. No patamar logo a seguir, coloco a Itália que também tem uma selecção muito forte. Há vários jogadores italianos que jogam juntos nos clubes e isso permite um melhor entrosamento, conhecem-se bem. Isso cria claro dinâmicas de jogo. Não podemos também esquecer a França que fez um grande europeu e que empatou na fase de grupos frente aos italianos. Há várias nações que podem vencer este Campeonato do mundo, mas claro que há três principais.

Selecção Angolana de Hóquei em Patins. © Cortesia Worldskate

