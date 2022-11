França: Barco humanitário Ocean Viking já atracou en Toulon

Ocean Viking

Chegada do "Ocean Viking" no porto militar de Toulon, esta sexta-feira 11 de Novembro de 2022.

Bloqueado no Mar Mediterrâneo desde há três semanas, o barco humanitário da ong SOS Méditerranée chegou nesta sexta-feira 11 de Novembro de manhã, em torno das 8h50, horário de Paris, ao porto militar de Toulon no Sul da França, com 230 migrantes. Várias medidas já foram decididas para gerir o acolhimento dos migrantes, garantiu o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin.

Publicidade Continuar a ler

Depois de três semanas à procura de um porto de desembarque navegando no Mar Mediterrâneo, o barco humanitário "Ocean Viking" da ong SOS Méditerranée, chegou nesta sexta-feira de manhã ao porto militar de Toulon, no sul da França, com 230 migrantes a bordo.

Os migrantes serão submetidos a uma avaliação médica completa, antes de serem enviados para uma aldeia de férias localizada na península de Giens, lugar escolhido pela região para servir de "zona tampão".

Os passageiros serão altamente vigiados durante um período máximo de 26 dias. Entretanto as autoridades francesas irão analisar os pedidos de asilo para verificar se correspondem aos critérios necessários para a obtenção desse estatuto.

Nesta quinta-feira à noite, o ministro do Interior Francês, Gérald Darmanin garantiu que várias medidas estavam preparadas para gerir a chegada dos migrantes.

Ele garantiu que este acolhimento acontecia "com carácter excepcional, tendo em conta os quinze dias de espera no mar a que as autoridades italianas submeteram os passageiros" e que os migrantes que não cumpram os critérios de asilo "serão imediatamente deportados para o seu país de origem".

Nove países já aceitaram acolher dois terços dos migrantes do "Ocean Viking" : Alemanha, Croácia, Roménia, Bulgária, Lituânia, Malta, Portugal, Luxemburgo e Irlanda.

Haverá cerca de 40 pessoas menores de idade presente no "Ocean Viking". Os seus casos serão também investigados e os menores sem família serão geridos pelo distrito do Var, onde se enquadra a cidade de Toulon, como previsto pela lei francesa relativa aos menores não acompanhados que se apresentem em território nacional.

Esta decisão foi altamente criticada pela oposição. No Canal de televisão francês, BFM TV, o novo presidente da União Nacional, Jordan Bardella, declarou que "A recepção do Ocean Viking é um símbolo do colapso do Estado: a política de imigração da França já não é decidida pelo Ministério do Interior em Paris, mas pelo mar, pelas ONG. Connosco, este barco não teria desembarcado na costa francesa."

L’accueil de l’#OceanViking est un symbole de l’effondrement de l’État : la politique d’immigration de la France ne se décide plus depuis le Ministère de l’Intérieur à Paris, mais depuis la mer par les ONG. Avec nous, ce bateau n’aurait pas accosté sur les côtes françaises. pic.twitter.com/EzavMbDdEU — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 10, 2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro