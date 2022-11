Futebol: FC Barcelona na liderança antes do Mundial, Real Madrid no 2° lugar na Liga Espanhola

Futebol

Ousmane Dembélé (esquerda), avançado francês, e Pedri (centro), médio espanhol, ambos jogadores do FC Barcelona.

O Real Madrid está no segundo lugar Liga Espanhola da primeira divisão de futebol após a 14ª jornada, a dois pontos do líder, o FC Barcelona.

O Real Madrid, no último jogo antes do Mundial, arrecadou três pontos na quinta-feira 10 de Novembro frente ao Cádiz por 2-1.

Os golos madrilenos foram apontados pelo brasileiro Éder Militão e pelo alemão Toni Kroos, enquanto o único tento do Cádiz foi marcado pelo espanhol Lucas Pérez.

Os ‘merengues’ ocupam actualmente o segundo lugar com 35 pontos, e sobretudo regressaram aos triunfos após um empate, 1-1 frente ao Girona, e uma derrota, 2-3 frente ao Rayo Vallecano.

Éder Militão (esquerda), defesa brasileiro do Real Madrid. © Bernat Armangue/AP

O Real Madrid tem dois pontos de atraso em relação ao FC Barcelona. Os ‘blaugranas’ venceram na passada terça-feira, 8 de Novembro, na deslocação ao terreno do Osasuna por 1-2.

O FC Barcelona esteve a perder por 1-0 com um golo apontado pelo defesa espanhol David García, e até esteve reduzido a dez elementos após a expulsão do avançado polaco Robert Lewandowski, titular, e de Gerard Piqué, que estava no banco de suplentes dos catalães.

Apesar disto tudo, os ‘blaugranas’ vão inverter a situação na segunda parte com tentos do espanhol Pedri González e do brasileiro Raphinha.

O FC Barcelona venceu por 1-2 o Osasuna e continua na senda das vitórias visto que, em relação aos madrilenos, os catalães tinham vencido os dois últimos jogos: 2-0 frente ao Almería e 1-0 frente ao Valencia.

O FC Barcelona está no primeiro lugar com 37 pontos, enquanto o Osasuna ocupa a sétima posição com 23 pontos..

De notar que a Real Sociedad ocupa o terceiro posto isolado com 26 pontos, isto após o triunfo por 1-2 na deslocação ao terreno do Sevilha.

De referir ainda que o Atlético Madrid, o Athletic Bilbao e o Betis de Sevilha ocupam os lugares seguintes com 24 pontos.

A próxima jornada decorre a 31 de Dezembro.

Futebol. Imagem de Ilustração. © AFP - OZAN KOSE

