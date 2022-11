Hóquei em Patins: Portugal nas meias, Angola na luta pelo 5° lugar no Mundial

Hóquei em Patins

O Campeonato do mundo de hóquei em patins decorre em San Juan na Argentina com a participação de três nações lusófonas: Portugal, Angola e Moçambique.

A Selecção Portuguesa, detentora do título de campeão, venceu por 10-1 a Alemanha nos quartos-de-final do Mundial que decorre em território argentino.

A Selecção germânica, que estava na segunda divisão mundial, subiu à primeira após vencer Moçambique por 3-2 no play-off de acesso ao principal escalão.

Quanto à Selecção moçambicana acabou por descer à segunda divisão mundial após quatro derrotas consecutivas na prova.

Portugal segue para as meias-finais onde vai defrontar a França, vencedora da Espanha por 1-0 na marcação das grandes penalidades após o empate a quatro bolas durante o tempo regulamentar.

Angola na luta pelo 5° lugar

Na outra meia-final, a Argentina vai defrontar a Itália. Os argentinos venceram por 6-2 o Chile enquanto os italianos derrotaram a Selecção angolana por 5-4.

Angola ainda esteve a vencer mas acabou por ceder nos últimos minutos.

Na luta pelo quinto lugar, Angola tem pela frente o Chile, e se vencer ter pela frente o vencedor do encontro entre a Espanha e a Alemanha.

Em declarações à RFI, André Centeno, capitão da Selecção angolana, admitiu que a derrota frente à Itália foi frustrante.

RFI: Que análise podemos fazer deste jogo dos quartos-de-final? Frustrante? Angola esteve a vencer…

André Centeno: Derrota difícil de digerir. Tínhamos ambição de vencer este jogo para estarmos nas meias-finais e mostrar o nível do hóquei em patins em Angola. Não conseguimos vencer. Obviamente que há um sentimento de frustração no grupo, pelo jogo e pelo empenho que colocamos. Mas também temos orgulho no que fizemos. Demonstramos o nosso valor durante os 50 minutos. Agora é levantar a cabeça e manter os níveis de concentração e de ambição para conseguirmos o melhor resultado possível neste Mundial.

RFI: Agora qual é o objectivo? O quinto lugar?

André Centeno: Claramente o objectivo é o quinto lugar. Temos de descansar bem para estarmos preparados para o adversário que se avizinha, o Chile. Mas o objectivo é sempre, e será sempre o mesmo, vencer.

RFI: Angola, como todas as selecções, tem tido jogos todos os dias. Como está a equipa?

André Centeno: Relativamente ao desenho da prova, do campeonato do mundo, não posso deixar de tecer algumas críticas. Somos todos atletas de alta competição e jogar todos os dias com esta exigência física e mental, é muito complicado. Esta prova, organizada assim, tem de ser modificada. Isto sem falar da situação de Moçambique: jogaram na quarta às 22h, com um jogo que terminou à meia-noite, e tiveram de jogar novamente às 9h30 da manhã. Os moçambicanos tinham esse jogo importante porque era aquele da manutenção na divisão A, principal escalão do hóquei em patins. Eles perderam esse jogo, mas caso tivessem vencido, teria defrontado Portugal a seguir, o que significa três jogos em menos de 24h (!) Este caso é inadmissível. Temos de mudar o calendário da prova, tem que haver mais dias de prova para haver dias de descanso. Se queremos manter o nível de exigência e o nível dos jogos, tem de haver alterações. Nós sempre queremos dar o melhor espectáculo aos adeptos, mas assim não dá. Quanto a nós, Angola, estamos bem fisicamente, tentamos gerir da melhor forma. Agora queremos chegar ao quinto lugar, mesmo se sabemos que não vai ser fácil. Temos esse objectivo traçado.

André Centeno capitão de Angola. © Cortesia Worldskate

