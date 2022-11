Timor-Leste

Timor-Leste: Adesão à ASEAN provavelmente em 2023 sob presidência indonésia

Áudio 03:18

Cimeira da ASEAN em Phnom Penh, Camboja, 11 de Novembro de 2022. REUTERS - CINDY LIU

Texto por: Miguel Martins | Lucas Gonçalves 2 min

Timor Leste vai aderir à ASEAN, Associação das nações do sudeste asiático. Os líderes do bloco, reunidos na capital do Camboja, deram hoje o seu acordo de princípio. Esta era uma velha aspiração de Timor Leste que, este ano, cumpre 20 anos de independência. O respectivo presidente, José Ramos Horta, regozija-se com esta adesão que, a seu ver, irá beneficiar em muito os habitantes do seu país.