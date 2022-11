Estados Unidos da América

Democratas só precisam de mais um eleito para controlar o Senado

Áudio 01:06

O Nevada ainda não terminou a contagem dos votos, quase quatro dias depois das eleições intercalares. AP - Gregory Bull

Texto por: Catarina Falcão 2 min

Os democratas ganharam um senador no Arizona, deixando o partido a apenas um lugar de controlar o Senado. As eleições intercalares costumam prejudicar o partido do Presidente, mas para a investigadora Diana Soller, a derrota "não foi significativa", com Donald Trump a poder de qualquer forma apresentar a sua candidatura já na próxima semana.