Hóquei em Patins: Portugal na final, Angola luta pelo 5° lugar com a Espanha no Mundial

Hóquei em Patins

O Campeonato do mundo de hóquei em patins decorre em San Juan na Argentina com a participação de três nações lusófonas: Portugal, Angola e Moçambique.

Publicidade Continuar a ler

A Selecção Portuguesa, detentora do título de campeão, venceu por 4-0 a França nas meias-finais do Mundial que decorre em território argentino.

Portugal vai defrontar na final o país anfitrião, a Argentina, que venceu os italianos por 4-1.

Quanto à Selecção angolana venceu por 8-4 o Chile e vai agora defrontar a Espanha na luta pelo quinto lugar. Os espanhóis derrotaram a Alemanha por 9-0.

Angola, no jogo deste domingo 13 de Novembro, vai defrontar a Espanha e poderá terminar no quinto ou no sexto lugar final

Em declarações à RFI, André Centeno, capitão da Selecção angolana e que apontou cinco golos frente ao Chile, afirmou que o triunfo foi importante na óptica do próximo jogo, um reencontro com a Espanha, um jogo que os espanhóis tinham vencido por 5-1 na fase de grupos.

RFI: Vitória frente ao Chile, como podemos analisar esse triunfo?

André Centeno: Foi uma vitória muito bem conseguida da nossa parte, após a desilusão da derrota frente à Itália. Conseguimos animicamente dar a volta. Entramos bem no jogo apesar de termos estado a perder por 0-1 contra a corrente do jogo frente aos chilenos. Rapidamente conseguimos dar a volta frente ao Chile. Sempre estivemos depois na frente no marcador. Praticamos um bom hóquei, apresentamos um bom nível e fomos claramente superiores à selecção do Chile.

RFI: Cinco golos apontados pelo André, um dia em grande…

André Centeno: Foi um dia muito importante. Como capitão, eu queria dar uma boa resposta depois do desaire frente à Itália. Consegui marcar, e ainda por cima cinco golos, é muito importante. Estou muito feliz e estou satisfeito por ter ajudado a equipa.

RFI: No domingo, na luta pelo quinto lugar, o adversário será novamente a Espanha?

André Centeno: Temos o objectivo de vencer para conquistar o quinto lugar. Queremos esse quinto lugar, não queremos ficar no sexto. Sabemos das dificuldades que vamos ter pela frente. A Espanha para mim era uma das grandes candidatas ao título mundial, mas foi eliminada pela França. Será um jogo intenso, um jogo bom de se ver. Temos de estar na nossa máxima força para conseguirmos ter um resultado positivo.

Selecção Angolana de Hóquei em Patins. © Cortesia Worldskate

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro