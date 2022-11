Ucrânia retoma Kherson e russos movem capital administrativa para Henichesk

Ucrânia

O governo ucraniano afirmou ter recapturado a cidade de Kherson na tarde sexta-feira, dia 11 de Novembro, após o anúncio da retirada das tropas russas. As autoridades instaladas por Moscovo transferiram a capital administrativa para a cidade portuária de Henichesk, situada ao longo do Mar de Azov.

Foi sob aplausos e muita agitação que os habitantes de Kherson, a única grande cidade anexada pela Rússia no passado dia 30 de Setembro, receberam a chegada das forças especiais ucranianas após o anúncio da retirada por parte das tropas russas.

"Hoje é um dia histórico. Nós recuperamos o sul do país, nós recuperamos Kherson", celebrou o presidente Volodymyr Zelensky durante a sua alocução diária publicada no Twitter.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros Dmytro Kuleba afirmou que a guerra continua, indicando que as forças de Kiev devem tentar reconquistar outras localidades nas próximas semanas.

Esta conquista foi felicitada pela Casa Branca e pelo presidente francês Emmanuel Macron, que prometeram manter os esforços para ajudar a Ucrânia a restabelecer a sua integridade territorial.

Não obstante, a incerteza ainda impera nas ruas da capital regional, pois os arredores da cidade foram completamente minados e o número de soldados russos presentes no local ainda é desconhecido. Os soldados ucranianos temem que esta retirada precipitada tenha sido uma armadilha do Kremlin.

Entretanto as forças russas anunciaram a transferência da capital regional para Henichesk, uma cidade portuária ao longo do Mar de Azov capturada 3 dias após o início da ofensiva russa no leste da Ucrânia.

"Hoje, Henichesk, onde todas as agências do governo estão localizadas é a capital administrativa temporária da região de Kherson", disse Alexander Fomin, representante do Ministério da Defesa da Rússia no local.

O general Sergey Surovikin, responsável pela operação russa na Ucrânia, afirmou que "mais de 30 000 soldados russos" e cerca de "115 000 habitantes, que quiseram sair da cidade", também foram evacuados para a margem esquerda do rio Dnieper.

