Indonésia: líderes mundiais começam a chegar a Bali em vista da cimeira do G20

Cimeira G20

Os líderes das principais economias mundiais começam a chegar a Bali, na Indonésia neste domingo, em vista da cimeira do G20 que terá lugar na quarta-feira (16). Apesar da ausência do presidente russo Vladimir Putin, os olhares estão centrados no primeiro encontro entre Xi Jinping e Joe Biden.

Este ano a cidade de Bali na Indonésia foi a escolhida para acolher a 17ª cimeira dos líderes do G20, uma cimeira que deverá ocorrer sob fortes olhares internacionais, devido às crescentes tensões entre os demais países.

O grande momento desta cimeira é o encontro entre o presidente norte-americano Joe Biden com o seu homólogo chinês Xi Jinping, que deve ocorrer nesta segunda-feira. Esta seria o primeiro encontro pessoal entre os dois líderes desde que Biden foi eleito para a Casa Branca, numa altura em que as relações entre os dois países se encontram no seu ponto mais baixo em décadas.

Na agenda do líder norte-americano estará a questão do conflito na Ucrânia, a situação da ilha de Taiwan e as ambições nucleares da Coreia do Norte. Biden diz que “chegou mais forte” para esta discussão de alto risco, isto após garantir o controlo do Senado norte-americano.

"Eu sei que estou a chegar mais forte, mas não preciso disso. Conheço Xi Jinping, já passei mais tempo com ele do que qualquer outro líder mundial", disse Joe Biden aos jornalistas no Camboja no domingo. "Temos muito poucos desentendimentos. Só precisamos de determinar quais são as linhas vermelhas", acrescentou.

Outras presenças ilustres

O presidente francês Emmanuel Macron já se dirige a Bali, onde deverá participar primeiramente da cimeira do G20 e depois da reunião da APEC (Cooperação Económica Ásia-Pacífico) na Tailândia. O mandatário pretende ressaltar a presença francesa na região do Indopacífico.

Também deverão estar presentes o chanceler alemão, Olaf Scholz, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e a nova primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

O novo primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o chefe da diplomacia brasileira, Carlos França também são esperados no evento.

Vladimir Putin ausente, Lavrov e Zelensky presentes

O presidente russo Vladimir Putin é um dos grandes ausentes desta cimeira, por alegada incompatibilidade com a agenda presidencial. No seu lugar deverá estar presente o Ministro dos Negócios Estrangeiros Serguei Lavrov, que também participou da última cimeira e deixou a reunião quando o seu país foi criticado pela invasão da Ucrânia.

Em contrapartida, o dirigente ucraniano Volodymyr Zelensky participará da reunião a convite virtual do presidente da Indonésia, e deverá proferir um discurso focado no apoio externo ao esforço ucraniano contra a Federação Russa.

Fundo para eventuais pandemias

Em parceria com o Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde (OMS), os ministros da saúde dos países do G20 concordaram com a criação de um fundo para eventuais pandemias, com o intuito de consertar os sistemas de saúde e ajudar a compensar o deficit orçamentário para os próximos cinco anos, tendo como base a gestão da COVID-19 nos últimos dois anos.

Este fundo deve ser principalmente dirigido para países de baixo e médio rendimento, para que possam suportar financeiramente despesas com investigação, vigilância e acesso a vacinas.

Os países doadores são Austrália, Canadá, Comissão Europeia, França, Alemanha, China, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Coreia, Nova Zelândia, Holanda, Noruega, África do Sul, Singapura, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos. Enquanto isso, as três filantropias são a Fundação Bill & Melinda Gates, a Fundação Rockefeller e o Wellcome Trust.

