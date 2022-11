Futebol: Benfica na liderança antes do Mundial, FC Porto no 2° lugar e Sporting CP no 4° na Liga Portuguesa

Futebol

A décima terceira jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol decorreu neste fim-de-semana. O SL Benfica, FC Porto e Sporting CP venceram os respectivos jogos.

O SL Benfica venceu por 3-1 o Gil Vicente e continua na liderança após a 13ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os tentos do Benfica foram apontados pelo luso-angolano João Mário, de grande penalidade, e pelo português Gonçalo Ramos. O único golo dos gilistas foi da autoria do espanhol Fran Navarro.

Os encarnados lideram a liga portuguesa com 37 pontos em 39 possíveis após a décima terceira jornada.

O FC Porto, detentor do título de campeão, ocupa a 2ª posição com 29 pontos, após o triunfo por 1-4 frente ao Boavista no dérbi da Cidade do Porto.

Os golos dos azuis e brancos foram apontados pelo espanhol Iván Marcano, pelo canadiano Stephen Eustáquio, e pelo brasileiro Wenderson Galeno, que bisou. De notar que o único tento dos axadrezados foi marcado na própria baliza pelo guarda-redes português Diogo Costa.

Quanto ao Sporting de Braga está no terceiro lugar, a nove pontos do líder, isto após a vitória por 1-2 na deslocação ao terreno do Portimonense.

No que diz respeito ao Sporting Clube de Portugal está no 4° lugar com 25 pontos, após o triunfo por 1-2 frente ao Famalicão.

Os golos foram apontados pelos portugueses Francisco Trincão e Pedro Gonçalves, de grande penalidade, enquanto o único tento dos famalicenses foi marcado pelo espanhol Iván Jaime.

A próxima jornada decorre a 28 de Dezembro.

