EUA/China

Joe Biden apela ao fim das rivalidades entre Washington e Pequim

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping, reuniram-se esta segunda-feira, 14 de Novembro, antes do arranque da cimeira do G20 em Bali na Indonésia. © AP

Texto por: RFI 2 min

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping, reuniram-se esta segunda-feira, 14 de Novembro, antes do arranque da cimeira do G20 em Bali na Indonésia. No encontro que durou mais de três horas, os dois dirigentes políticos falaram de Taiwan, da Coreia do Norte, da guerra na Ucrânia e apelaram ao fim das rivalidades entre Washington e Pequim.