Turquia

Polícia turca acusa cidadã síria pelo ataque em Istambul

Fotografia divulgada pela polícia turca da detenção da suspeita de um atentado em Istambul © TURKISH POLICE HANDOUT

Texto por: José Pedro Tavares 2 min

A polícia turca anunciou esta segunda-feira, 14 de Novembro, a detenção da suspeita do atentado terrorista de ontem em Istambul, que provocou a morte a seis pessoas e deixou feridas mais de 80. Segundo as autoridades, trata-se de uma cidadã síria que terá recebido em Kobane, ordens do PKK para colocar a bomba.