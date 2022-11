Terra tem já 8 mil milhões de habitantes !

População

O planeta atingiu hoje oficialmente os oito mil milhões de habitantes. Bastaram 11 anos para que passássemos de 7 para 8 mil milhões. O problema não seria tanto sermos muitos, mas porventura, consurmimos demasiado.

Publicidade Continuar a ler

As duas regiões mais povoadas do planeta situam-se ambas na Ásia: 29% da população concentra-se no leste e no sudeste do continente.

Enquanto o sul e a Ásia central concentram 26% da população.

A China, por ora, é ainda o país mais povoado, mas já a partir do próximo ano a Índia deverá passar a ser a maior potência demográfica do globo.

Daqui até 2050 será, porém, a África ao sul do Sahara a contribuir, para metade do crescimento populacional.

A população da área deverá duplicar praticamente em menos de 30 anos para atingir, de acordo com a ONU, 2 mil milhões antes de 2050.

A República democrática do Congo e a Tanzânia constam dos países com crescimentos mais rápidos.

Joel Cohen, do Laboratório de Populações da Universidade Rockefeller, em Nova Iorque, citado pela agência France-Presse, alega que o problema reside no facto de os seres humanos consumirem muitos mais recursos biológicos do que aquilo que o planeta é capaz de regenerar a cada ano... descartanto um cenário de sobrepopulação da Terra.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro