Centenário de José Saramago, o serralheiro que se fez Nobel da Literatura

16 de Novembro de 2022 é o dia em que se comemora o centésimo aniversário do nascimento de José Saramago, o único escritor de língua portuguesa a conquistar um Prémio Nobel da Literatura. Para assinalar a data, a Fundação José Saramago preparou uma programação especial. Milhares de alunos de escolas de Portugal, Espanha e outros países lêem excertos de romances de José Saramago num programa intitulado Leituras Centenárias.

Na sede da Fundação, em Lisboa, acontece a leitura integral de As Pequenas Memórias, uma autobiografia que conta a infância do escritor, visitas guiadas e momentos musicais – o programa repete-se n’A Casa José Saramago, em Lanzarote.

Na delegação de Azinhaga, será plantada a centésima árvore do projecto “100 oliveiras para José Saramago”.

O filme "José e Pilar", icónico documentário que, em 2011, abriu uma janela para a vida íntima do Nobel da Literatura, volta às salas de cinema para apresentações únicas em território português.

O realizador Miguel Gonçalves Mendes, que durante quatro anos filmou o casal José Saramago e Pilar del Rio na intimidade, partilha as memórias que guarda:

"Eu considero-me um privilegiado por ter cruzado a minha vida com este casal, com o José e a Pilar. Porque são duas forças da natureza, de uma generosidade inacreditável e, sobretudo, de uma grande consciência e de uma forma muito lúcida de olhar para o mundo. Um mundo que, infelizmente, continua a ser muito difícil para muita gente. Como o Saramago dizia, não era ele que era pessimista, o mundo é que era péssimo. E eu tenho de concordar com ele" explica o realizador do filme "José e Pilar", Miguel Gonçalves Mendes.

Ainda em Lisboa, no Teatro São Carlos, é apresentada uma nova produção da ópera Blimunda, de Azio Corghi..

Leitoras e leitores de José Saramago espalhados pelo mundo podem participar na comemoração através das redes sociais ao partilharem as suas passagens favoritas de livros do escritor com a hashtag #Saramago100.

Comemorações do centenário de José Saramago. © rfi/Luís Guita

