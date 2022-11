Donald Trump anuncia a sua candidatura à Casa Branca para 2024

Estados Unidos da América

O antigo Presidente e empresário, Donald Trump, anunciou na noite de terça-feira a sua candidatura à Casa Branca em 2024, numa altura em que muitos dos candidatos que ele apoiou para as eleições intercalares perderam face aos democratas.

Na noite de terça-feira, Donald Trump pintou um cenário negro aos seus apoiantes que foram até à sua mítica propriedade de Mar-a-Lago, em Palm Beach na Flórida, para apoiar a recandidatura do antigo Presidente.

"De forma a trazer de novo a grandeza e a glória à América, anuncio esta noite a minha candidatura a Presidente dos Estados Unidos. O nosso país está num estado horrível, estamos em apuros, esta não é uma tarefa para um político ou para um candidato convencional. Esta é uma tarefa para um grande movimento que dá forma à coragem, confiança e presença de espírito do povo americano", disse Donald Trump.

Este anuncio acontece numa altura em que o antigo chefe de Estado norte-americano recusa comparecer perante a comissão do Congresso que está a investigar a tomada do Capitólio, em Janeiro de 2021. Donald Trump não parece assim disposto a justificar o seu papel neste acontecimento que decorreu no dia da tomada de posse de Joe Biden. O Congresso está ainda considerar que medidas vai tomar contra o ex-Presidente.

A candidatura de Trump acontece também num momento em que os republicanos saem das eleições intercalares, que decorreram na semana passada, sem uma vitória esmagadora contra os democratas. Por exemplo, de 21 candidatos à Câmara dos Representantes apoiados por Donald Trump em corridas mais favoráveis aos republicanos, apenas sete ganharam. Já em corridas mais disputadas, apenas um dos nove apoiados ganhou.

Esta candidatura de Donald Trump serve também para desencorajar outros potenciais candidatos republicanos, como o governador da Flórida, Ron DeSantis. O ex-Presidente continua a acreditar na sua capacidade de mobilização e na sua base de apoio.

"Esta é uma tarefa para um movimento, não para um único indivíduo. É um trabalho para milhões de pessoas que trabalham juntas em todo o nosso território, vindos de diferentes percursos de vida, velhos e novos, brancos, negros, hispânicos ou asiáticos, muitos deles unidos pela primeira vez", defendeu Donald Trump.

