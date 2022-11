Indonésia: Maioria dos membros do G20 "condena veementemente" guerra na Ucrânia

Fim Cimeira G20/Indonésia

Terminou esta quarta-feira, 16 de Dezembro, a cimeira das 20 maiores economias do mundo, na ilha indonésia de Bali. A maioria dos membros do G20 condenou de forma veemente a guerra na Ucrânia.

Negociações difíceis, que duraram várias horas. Foi assim que o Presidente do país anfitrião, Joko Widdodo, descreveu as discussões que tiveram lugar na Cimeira no G20, que durou dois dias e que terminou esta quarta-feira, na ilha de Bali, na Indonésia.

Um dos temas que suscitou mais discussão e debate durante o encontro foi a guerra na Ucrânia. Apesar disso, a maioria dos membros do G20 acabou por "condenar veementemente o conflito", reconhecendo as consequências humanas e económicas provocadas pela guerra.

Outro ponto assente na cimeira do G20 foi o facto deste encontro não ser o local mais adequado para a adopção de resoluções no que diz respeito a questões de segurança.

Uma das ausências mais notadas neste fórum foi a do Presidente russo. Vladimir Putin decidiu delegar a ida a Bali ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov. Já Volodymyr Zelensky participou por videoconferência.

Durante a cimeira do G20, foram ainda discutidos vários outros temas, entre eles a pandemia de Covid-19, as alterações climáticas, ou a segurança energética e alimentar.

No panorama da segurança alimentar, os países membros do G20 pediram ainda, no comunicado final, a prorrogação do acordo entre Kiev e Moscovo para a exportação de cereais, através do Mar Negro, que está prestes a expirar, no final da semana.

Esta cimeira acabou por surpreender porque, apesar das tensões geopolíticas actuais e da falta de acordo existente entre as partes em reuniões preparatórias, os países acabaram por alinhar-se em torno de uma declaração conjunta, que condena a guerra na Europa.

Emmanuel Macron fala em mensagem clara enviada à Rússia

Emmanuel Macron expressou-se na cimeira do G20 e falou numa clara mensagem enviada à comunidade internacional e, em particular à Rússia.

"Não é uma cimeira do G20 para decidir da paz ou permitir que se trave uma guerra, mas, pelo menos, tínhamos uma responsabilidade que seria enviar uma mensagem muito clara para evitar qualquer escalada, por forma a defender a paz e evitar uma divisão do mundo. Penso que, a este nível, e apesar das diferenças de sensibilidade, é a mensagem clara que foi enviada à comunidade internacional e, em particular, à Rússia", disse o chefe de Estado francês.

Emmanuel Macron acrescentou ainda que esta cimeira não desviou as atenções da guerra na Ucrânia e, tentou, inclusivamente apelar a formas de resolução do conflito.

"É por isso que a primeira conclusão importante desta cimeira é que o G 20 não desviou o olhar da guerra na Ucrânia, pelo contrário. Os nossos debates mostram que há um espaço de convergência, incluindo com os grandes emergentes como a China e a Índia, para levar a Rússia a sair-se do conflito", concluiu.

