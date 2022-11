Missão Artemis I vai "abrir espaço muito grande para a conquista marciana"

Missão Artemis I/NASA

O foguetão lunar Artemis 1 não tripulado levanta da plataforma de lançamento 39B no Centro Espacial Kennedy da NASA no Cabo Canaveral, Florida, a 16 de Novembro de 2022.

Esta quarta-feira, deu-se um passo muito importante para o regresso do Homem à lua. Após meses de espera, a missão Artemis I lançou finalmente o foguetão não tripulado que irá realizar uma rota em torno do satélite da terra.

Se a missão for bem sucedida, o objectivo é preparar o retorno do homem à lua e depois a ida a Marte, prevista para 2040.

Cláudio Moisés Paulo, professor universitário na área da Astronomia, na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, falou com a RFI sobre a importância da missão.

"Na minha opinião, esta missão é extremamente importante porque vai testar uma série de elementos ligados ao desenvolvimento da ciência e tecnologia da humanidade. Trata-se de uma missão não tripulada que vai testar o sistema que está a ser implementado para no futuro levar homens para o planeta Marte", começou por referir o especialista.

Ouça aqui parte da entrevista:

Cláudio Moisés Paulo, comentário importância Missão Artemis, 16-11-2022

Cláudio Moisés Paulo falou depois sobre a importância de levar uma tecnologia cada vez mais avançada para a lua, o que permitirá fazer novas descobertas.

"Para mim, o aspecto mais importante é levar uma tecnologia muito mais desenvolvida. Eu acho que vamos ter algumas respostas que não conseguimos ter na outra missão [há 50 anos] porque é do nosso conhecimento que não estávamos tão desenvolvidos do ponto de vista científico e tecnológico", salientou depois, recordando que, hoje em dia, a sociedade tem uma consciência "muito mais evoluída do ponto de vista das pesquisas espaciais".

We are going. For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 — NASA (@NASA) November 16, 2022

Quanto às descobertas que poderão ser feitas no decorrer da Missão Artemis I, o docente universitário salienta que é difícil de prever, mas reitera a ideia de que levaremos melhores equipamentos, que permitirão "fazer uma melhor exploração do ambiente lunar e do futuro ambiente marciano".

Ouça parte da entrevista aqui:

Cláudio Moisés Paulo, comentário sobre Missão Artemis, 16-11-2022

O especialista em Astronomia não tem dúvidas de que esta missão será um sucesso e que, depois, o Homem conseguirá pisar Marte.

"Eu acredito no sucesso para a futura exploração marciana. Estamos muito desenvolvidos, do ponto de vista tecnológico e esta missão recente do Artemis I é um teste àquilo que estamos a tentar prever para a missão marciana", explicou.

Cláudio Moisés Paulo acredita que se poderão tirar conclusões importantes quando a Artemis I regressar à terra, no mês de Dezembro.

"Vamos ver, nas próximas semanas, quando ela voltar, qual é a lição que vamos tirar dela. Eu acredito que o sucesso da Missão Artemis I, que vai e volta para o nosso planeta, vai abrir um espaço muito grande para a conquista marciana. Eu acredito que já estamos muito próximos de meter os pés no planeta Marte", reiterou o especialista.

Ouça a restante entrevista:

Cláudio Moisés Paulo, comentário possível ida a Marte, 16-11-2022

Quanto à importância de chegar a Marte, Cláudio Paulo destaca o facto do desenvolvimento da medicina estar ligado ao sucesso do desenvolvimento espacial.

"A importância desse feito histórico, como todos sabemos, o desenvolvimento da medicina está ligado àquilo que é o desenvolvimento das ciências espaciais. A tecnologia espacial, se convertermos para aquilo que é o uso do nosso dia-a-dia traz benefícios que todos conhecemos. A medicina hoje está um pouco mais desenvolvida por causa de alguns anseios, alguns pensamentos que estão por detrás das pesquisas ligadas à área da astronomia", salientou.

O especialista defende que a chegada a Marte trará inúmeros benefícios ao ser humano e à própria manutenção da vida na terra.

"Se nós conseguirmos evoluir do ponto de vista tecnológico e pousarmos o homem em Marte isto vai trazer ganhos para o nosso dia-a-dia cá. Se estivermos em condições de levarmos instrumentos de ponta para desenvolvermos pesquisas em planetas como Marte, estaremos a trazer respostas benéficas para nós", acrescentou.

Cláudio Moisés Paulo não tem dúvidas de que se o ser Humano pisar Marte com instrumentos avançados de pesquisa poderá fazer várias descobertas, entre elas a forma de preservar a vida no Planeta Terra.

"E se acreditarmos na teoria de que o planeta Marte um dia já foi semelhante à Terra, do ponto de vista, de condições meteorológicas, se conseguirmos recolher dados sobre o ambiente do planeta Marte, poderemos fazer estudos mais apurados para avaliarmos qual é o futuro do planeta Terra e o que é que poderemos fazer para continuar a ter a Humanidade viva nos próximos 2 mil, 3 mil anos", concluiu.

Ouça a restante alocução do nosso entrevistado:

Cláudio Moisés Paulo, comentário importância futura missão a Marte, 16-11-2022

A missão Artemis I durará cerca de três semanas e regressará à Terra em Dezembro, onde cairá no oceano Pacífico.

Os Estados Unidos pretendem voltar a levar o homem à lua em 2025 e depois a Marte até 2040, naquele que voltará a ser um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade.

