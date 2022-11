Guerra na Ucrânia

Acordo sobre exportação de cereais prolongado por quatro meses

O acordo dos cereais que vão sair da Ucrânia pelo Mar Negro foi renovado por mais quatro meses. AFP - HANDOUT

Texto por: RFI 2 min

O acordo entre Moscovo e Kiev para a retirada de cereais da Ucrânia foi renovado durante mais quatro meses, anunciaram as autoridades ucranianas e turcas. A Turquia foi o mediador do acordo inicial em Agosto, com Recep Tayyip Erdogan a garantir que este é um acordo essencial para a segurança alimentar no Mundo.