Futebol

Futebol: Portugal venceu a Nigéria antes do Mundial

Selecção Portuguesa de Futebol. © LUSA - MIGUEL A. LOPES

Texto por: Marco Martins 2 min

A Selecção Portuguesa, que vai participar no Mundial 2022 no Catar, venceu a Nigéria por 4-0 naquele que foi o primeiro e último jogo de preparação antes do Campeonato do Mundo de futebol.