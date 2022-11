Zelensky mantém que míssil que caiu na Polónia não é ucraniano

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky disse que o míssil que caiu na Polónia não é ucraniano, como tinha confirmado o Presidente dos Estados Unidos, e que Kiev quer fazer parte das investigações para apurar a proveniência desta arma que matou dois cidadãos polacos.

Volodymyr Zelensky não tem dúvidas. O míssil que caiu esta semana na aldeia de Przewodow não é ucraniano como tinha revelado Joe Biden perante os aliados da NATO. Esta informação do Presidente ucraniano, segundo Zelensky baseada no serviços militares de Kiev, vem contradizer diferentes relatos que dão conta que o míssil não será russo, mas sim fará parte da defesa aérea da Ucrânia.

"Acredito que era um míssíl russo, como indicam os nossos relatórios militares", disse Volodymyr Zelensky.

O Presidente Zelensky disse que quer que peritos ucranianos integram a equipa de peritos que vai levar a cabo uma investigação sobre a origem do míssil, desejando assim "restabelecer todos os factos" e "cada detalhe". Esta atitude de Kiev já recebeu críticas por parte da Hungria, com o executivo do primeiro-ministro Viktor Orban a dizer que os líderes mundiais se deviam exprimir de maneira responsável.

No terreno, os ataques russos multiplicam-se contra as cidades ucranianas, voltando a fustigar a rede eléctrica no país, numa altura em que os termometros já estão abaixo de zero e com os primeiros nevões. Cidades como Kiev, Dnipro e regiões como Sul de Odessa foram alvos russos nas últimas horas, com mais importantes infraestruturas públicas a serem destruídas.

Estes ataques russos acontecem na mesma semana em que as forças de Moscovo abandonaram Kherson, uma das mais importantes conquistas de Putin no início da invasão, com as forças ucranianas a serem recebidas de braços abertos pela população. Caberá agora a Kiev desminar toda a região e assegurar o regresso em segurança das populações que fugiram desta cidade às suas casas.

