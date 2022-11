Missíl da Coreia do Norte perturba cimeira da APEC

Coreia do Norte

Disparo de míssil norte-coreano veio perturbar hoje o arranque da cimeira da APEC em Banguecoque, na Tailândia. O evento decorre até este sábado 19 de novembro.

A Coreia do Norte disparou nesta sexta-feira, 18 de novembro, um míssil balístico intercontinental (ICBM), em direcção ao Mar do Japão a 200 quilómetros da ilha de Hokkaido.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, afirmou que não há relatos de danos a navios ou aviões mas no entanto classificou o lançamento como algo de "absolutamente inaceitável".

Após este disparo, em Banguecoque, na Tailândia, onde esta a decorrer a cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, condenou de forma categoria a Coreia do Norte e reuniu-se de emergência com os líderes do Japão, Correia do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Canada para abordar este conflito.

Horas depois do lançamento, o Japão e os Estados Unidos anunciaram que realizaram exercícios militares conjuntos no espaço aéreo sobre o Mar do Japão.

Este ano de 2022 é, o ano em que " A Coreia do Norte tem disparado repetidamente mísseis com uma frequência sem precedentes e esta a aumentar significativamente as tensões na península coreana" afirma o ministro da Defesa japonês, citado pela agência Lusa.

