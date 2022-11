RDC: Goma na mira dos rebeldes do M23

Nos últimos dias, os rebeldes do M23 têm feito vários avanços no leste do país e há registo de violentos confrontos em Kibumba, a cerca de 20 quilómetros de Goma, capital da província do Kivu Norte.

A rebelião M23, que está a levar a cabo uma ofensiva em direção a Goma, está também a fazer avanços em outras frentes. Recentemente, os rebeldes conseguiram conquistar um importante bairro no sudeste, que faz fronteira com o Uganda e o Ruanda.

Esta quinta-feira, o exército congolês mobilizou mesmo dois aviões Sukhoi 25 contra a rebelião, de modo a tentar fazê-los recuar.

Entretanto, no mesmo dia, milhares de pessoas sairam às ruas na RDC para demonstrar apoio ao exército que está a lutar contra os rebeldes. Na capital, Kinshasa, a marcha reuniu mais de 15 mil pessoas, de acordo com os organizadores.

O M23 voltou a pegar em armas no final do ano passado, alegando que Kinshasa não respeitou os acordos sobre a desmobilização e reinserção dos seus combatentes. Esta atitude reacendeu tensões antigas entre a RDC e o Ruanda.

Kinshasa acusa Kigali de apoiar os rebeldes do M23, que contrapõe dizendo que a República Democrática do Congo é que mantém relações com a FDLR, os rebeldes ruandeses presentes no território.

As crescentes tensões já fizeram mais de 260 mil deslocados desde Março, de acordo com a ONU.

Despite security concerns, humanitarians continue to provide vital aid such as food, clean water, and medical supplies.

