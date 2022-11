COP27

COP-27: Fundo de compensação pelos danos climáticos "é uma boa notícia"

Terminou na madrugada deste domingo, 20 de Novembro, a COP27 em Sharm el-Sheik, no Egito, com a aprovação de um fundo de compensação pelos danos climáticos sofridos pelos países mais pobres e "particularmente vulneráveis" às alterações do clima. AP - Peter Dejong

Francisco Ferreira, Presidente da associação ambientalista portuguesa Zero, reconhece o falhanço da COP27 ao não ter conseguido alinhar-se na questão da redução das emissões de gases com efeito estufa, todavia salienta que a aprovação do fundo de compensação pelos danos climáticos é uma boa notícia.