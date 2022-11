COP27

COP27 termina sem responder às ambições climáticas

Terminou a COP27 em Sharm el-Sheik, no Egito com um balanço mitigado. AP - Peter Dejong

Texto por: RFI 2 min

Terminou a COP27 em Sharm el-Sheik, no Egito, com a aprovação de um fundo de compensação pelos danos climáticos sofridos pelos países mais pobres e "particularmente vulneráveis" às alterações do clima, mas sem novas ambições para a redução dos gases com efeito estufa. A União Europeia mostrou-se desapontada com o acordo, a França e a Alemanha lamentaram “a falta de ambição climática".