Mundial-2022: Equador entra a vencer frente ao Qatar

Enner Valencia, avançado do Equador, apontou os dois primeiros tentos do Mundial-2022.

O Equador arrecadou os primeiros três pontos do Campeonato do Mundo de futebol, derrotando o país anfitrião, o Qatar, por 2-0.

Arranque do Campeonato do Mundo Qatar-2022 neste domingo 20 de Novembro com o encontro entre o país anfitrião e os sul-americanos do Equador.

Primeiro houve a cerimónia de abertura: luzes, danças, espectáculo pirotécnico, concerto de Jung Kook, membro do grupo sul-coreano BTS, e discurso de Morgan Freeman, actor norte-americano.

Após essa cerimónia, tempo para o jogo no Estádio Al Bayt que estava repleto com milhares de adeptos qataris e também equatorianos.

Adeptos equatorianos no Qatar. © AP - Hassan Ammar

O árbitro do encontro foi o italiano Daniele Orsato e rapidamente vai dar que falar. Aos 4 minutos de jogo, Enner Valencia apontou o primeiro tento do mundo, pelo menos foi o que pensou, antes do VAR analisar a situação e invalidar o tento por um fora de jogo do avançado do Equador.

A equipa sul-americana controlava e dominava o jogo. Numa ofensiva rápida, Enner Valencia acabou por ser carregado em falta pelo guarda-redes do Qatar, Saad Al-Sheeb, na área.

Primeira grande penalidade da prova, e primeiro amarelo para o guarda-redes qatari. Quanto a Enner Valencia não falhou o apontou o primeiro golo do Mundial-2022.

O Equador estava por cima e Enner Valencia, avançado do Fenerbahçe, estava em grande forma física. Imparável, o equatoriano apontou um segundo tento num cabeceamento certeiro que acabou por enganar o guarda-redes Saad Al-Sheeb aos 31 minutos de jogo.

A vencer por 0-2 no intervalo, o Equador vai acabar por gerir a segunda parte deste jogo inaugural.

Pouco ou nada a dizer sobre a segunda parte com várias substituições que acabaram por diminuir o ritmo de jogo.

Pedro Correia (esquerda), lateral direito qatari com origens luso-cabo-verdianas. © AFP - RAUL ARBOLEDA

De notar que do lado do Qatar, o defesa direito de 32 anos, Pedro Correia, foi naturalizado Qatari há vários anos, ele que tem origens luso-cabo-verdianas, tendo inclusive feito a formação no Benfica, no Estoril, no Estrela da Amadora e no Farense em Portugal antes de ir para o Qatar. Hoje é jogador do Al-Sadd após ter representado o Al Ahli em território qatari.

O primeiro jogo do Mundial-2022 terminou com um triunfo por 0-2 do Equador frente ao país anfitrião, o Qatar.

Os equatorianos lideram o Grupo A com três pontos. Quanto ao outro encontro do jogo decorre nesta segunda-feira 21 de Novembro entre os Países Baixos e o Senegal. Recorde-se que o Senegal acabou por perder Sadio Mané devido a uma lesão que o impede de jogar neste Campeonato do Mundo.

Mundial-2022. © AP - Hassan Ammar

