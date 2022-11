Indonésia: sismo de magnitude 5,6 faz dezenas de pessoas

Indonésia

Um sismo de magnitude 5.6 na escala de Richter abalou esta segunda-feira, 21 de Novembro, a ilha indonésia de Java. O último relatório aponta pelo menos 162 mortos e “várias centenas ou mesmo milhares de casas danificadas”.

Publicidade Continuar a ler

Pelo menos 162 pessoas perderam a vida e 700 ficaram feridas depois de um sismo de magnitude 5,6 na escala de Ritcher ter abalado esta segunda-feira, a capital da Indonésia, Jacarta, durante vários segundos. "56 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas", afirmou o governador da província de Java Ocidental, Ridwan Kamil. A província de Java Ocidental, com quase 50 milhões de habitantes, é a mais populosa da Indonésia.

O responsável da administração da cidade de Cianjur, Herman Suherman, adiantou que segundo as informações que tinha no momento, "somente neste hospital, quase vinte pessoas morreram e pelo menos 300 estão a ser tratadas”. A maioria dos feridos tem ossos partidos, depois de terem ficado presos nos escombros dos prédios.

O epicentro do sismo foi localizado perto desta cidade de Cianjur, que se situa a cerca de 100 quilómetros no sul de Jacarta, segundo o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS). Há inúmeros vídeos que mostram ruas repletas de escombros e prédios em ruínas.

“Pedimos às pessoas que fiquem fora dos prédios por enquanto, pode haver possíveis sismos secundários”, acrescentou o director da agência meteorológica indonésia, Dwikorita Karnawati.

Nenhuma vítima ou estrago em Jacarta foi relatado imediatamente. No entanto, na capital, as pessoas saíram a correr dos prédios. Centenas de pessoas esperaram do lado de fora depois do sismo, algumas com capacetes para se protegerem dos destroços.

A Indonésia vive, regularmente, episódios sísmicos ou erupções vulcânicas, devido à posição no "anel de fogo" do Pacífico, onde as placas tectónicas se encontram.

Em 2018, a ilha de Lombok e a ilha vizinha de Sumbawa foram atingidas por um violento sismo que tirou a vida a mais de 550 pessoas. No mesmo ano, outro sismo de magnitude 7,5 desencadeou um tsunami que atingiu Palu, na ilha de Sulawesi, deixando 4.300 pessoas desaparecidas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro