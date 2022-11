Futebol

Mundial-2022: Estados Unidos e País de Gales ofereceram primeiro empate na prova

Timothy Weah (centro), o n°21 dos Estados Unidos, apontou o único tento dos norte-americanos frente aos galeses. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Texto por: Marco Martins 2 min

Os Estados Unidos e o País de Gales empataram a uma bola num jogo a contar para o Grupo B do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.