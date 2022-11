Futebol

Mundial-2022: Inglaterra venceu Irão por 6-2

Bukayo Saka (centro), avançado inglês, apontou dois golos no triunfo da Inglaterra por 6-2 frente ao Irão. © AFP - ADRIAN DENNIS

Texto por: Marco Martins 1 min

A Selecção Inglesa entrou com o pé direito no Mundial de futebol que decorre no Qatar, vencendo por 6-2 o Irão no Grupo B.