Futebol

Mundial-2022: Países Baixos derrotaram o Senegal por 2-0

Cody Gakpo, avançado dos Países Baixos. © AFP - OZAN KOSE

Texto por: Marco Martins 2 min

Os Países Baixos conseguiram vencer o Senegal por 2-0 num jogo a contar para o Grupo A do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.