Turquia admite "operação terrestre" na Síria

O chefe de Estado turco, Recep Erdogan, admitiu esta segunda-feira, 21 de Novembro, o lançamento de uma "operação terrestre" na Síria, um dia após uma série de ataques aéreos contra posições curdas na Síria e no Iraque.

A série de ataques aéreos que mataram cerca de 30 pessoas este domingo no território Síria foi lançada como retaliação ao ataque que matou seis pessoas em 13 de novembro em Istambul, atribuído por Ancara a "terroristas" curdos.

As Forças Democráticas da Síria (SDF) e o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) são acusados ​​por Ancara de serem responsáveis ​​pelo ataque que matou seis pessoas e feriu mais de 80 em Istambul, na semana passada. Ambos os grupos já vieram negar qualquer implicação no atentado.

Sobre a operação "Garra da Espada" lançada no domingo contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e contra as Unidades de Defesa do Povo (YPG), o Presidente turco esclareceu que o ataque "foi realizado por 70 aviões e drones".

Recep Erdogan disse ainda que não teve "nenhuma conversa" com o presidente dos EUA, Joe Biden, ou com o homólogo russo, Vladimir Putin, sobre a operação.

Refira-se que os Estados Unidos apoiam as Unidades de Defesa do Povo no nordeste da Síria contra os movimentos 'jihadistas' do grupo Estado Islâmico (EI), enquanto a Rússia apoia milícias pró-regime na mesma região.

Por seu lado, o governo alemão reagiu à operação terreste, pedindo à Turquia para agir "proporcionalmente".

“Pedimos à Turquia que aja de maneira proporcional, respeitando o direito internacional", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Christofer Burger.

