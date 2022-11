Indonésia: Balanço do sismo cada vez mais pesado na ilha de Java

Indonésia

Balanço do sismo cada vez mais pesado na Indonésia.

Na Indonésia, o balanço do terramoto aumentou para 252 mortos e centenas de feridos. Entre os mortos e feridos, várias crianças estavam nas vítimas por não terem conseguido fugir a tempo.

Apenas 24 horas após o sismo, os mortos já começaram a ser enterrados, isto porque na cultura indonésia não se espera para realizar os funerais.

As buscas pelos desaparecidos estão mais complicadas devido às estradas que estão bloqueadas e aos cortes da electricidade numa região onde as casas foram construídas sobretudo com madeira e betão.

Cerca de 13 000 pessoas foram reencaminhadas para centros de evacuação, segundo o governador da província de Java Ocidental, Ridwan Kamil.

Na segunda-feira, 21 de Novembro, o sismo atingiu a magnitude de 5,6 na escala de Ritcher com cerca de 88 abalos sísmicos e já fez cerca de 252 mortes.

A situação poderá agravar-se com deslizamentos se houver fortes chuvas.

A Indonésia vive, regularmente, episódios sísmicos ou erupções vulcânicas, devido à posição no "anel de fogo" do Pacífico, onde as placas tectónicas se encontram.

Em 2018, a ilha de Lombok e a ilha vizinha de Sumbawa foram atingidas por um violento sismo que tirou a vida a mais de 550 pessoas. No mesmo ano, outro sismo de magnitude 7,5 desencadeou um tsunami que atingiu Palu, na ilha de Sulawesi, deixando 4.300 pessoas desaparecidas.

