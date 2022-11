Irão acelera a produção nuclear

Irão / Energia nuclear

O Irão começou a produzir urânio enriquecido a 60% na central de Fordo, muito acima do limiar de cerca de 3,67% estabelecido pelo acordo internacional de 2015 sobre o seu programa nuclear. Uma aceleração que preocupa as potências ocidentais.

Publicidade Continuar a ler

Teerão tinha prometido cortar com as suas atividades de enriquecimento do urânio na central de Fordo, uma fábrica subterrânea situada a 180km a sul de Teerão. No entanto, as atividades retomaram em 2019 e o local foi recentemente modificado para maior eficiência.

A União Europeia e os Estados Unidos têm tentado recuperar o acordo internacional que, precisamente, procurava limitar as atividades nucleares do Irão, em troca do levantamento de algumas sanções que pesam sobre o país.

Mas o pacto nuclear de 2015 entre Teerão e seis potências mundiais,desfez-se em 2018, quando Donald Trump decidiu levar os Estados-Unidos a abandoná-lo.

Pouco tempo depois, Teerão instalou centrifugadoras de tipo IR-6 na central de Fordo, mais eficientes, e antigamente proíbidas pelo acordo.

As potências ocidentais preocupam-se com a possibilidade de produção de uma arma atómica, para a qual é necessário urânio enriquecido a 90%,e Teerão nega as intenções belicistas.

No domingo, o país anunciou medidas de retorsão contra a agência internacional de energia atómica (AIEA), depois de uma resolução apresentada por países ocidentais que criticava a falta de cooperação do Irão.

O diálogo entre os dois blocos parece ainda mais incerto desde que uma vagua de contestação popular tem abalado o país, depois da morte de Mahsa Amini, uma curda de 22 anos detida pela polícia moral por violar o código de vestimenta do país.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro