Futebol

Mundial-2022: Arábia Saudita surpreendeu a Argentina por 2-1

Salem Al Dawsari (centro), avançado do Al Hilal, apontou o segundo golo da Arábia Saudita frente à Argentina. © REUTERS - MARKO DJURICA

Texto por: Marco Martins 2 min

O campeonato do mundo de futebol prossegue no Qatar. Esta terça-feira, a Argentina perdeu por 1-2 frente à Arábia Saudita, a primeira surpresa neste Mundial 2022, no Estádio Lusail Iconic em Lusail.