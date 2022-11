Mundial-2022: Dinamarca e Tunísia empataram sem golos em Al Rayyan

Futebol

Kasper Schmeichel (esquerda), guarda-redes dinamarquês, e Issam Jebali (direita), avançado tunisino, foram os protagonistas do jogo entre as duas nações que terminou com um empate sem golos.

Primeiro jogo sem golos no Campeonato do Mundo de futebol que decorre em território qatari. Dinamarca e Tunísia não conseguiram encontrar o caminho para o fundo da baliza.

O sexto jogo deste Mundial-2022 acabou por ser o primeiro a terminar com um empate sem golos.

No Estádio Education City, em Al Rayyan, a Dinamarca e a Tunísia, segunda nação africana a entrar dentro das quatro linhas, não foram além de um empate sem golos em território qatari num jogo a contar para o Grupo D.

Na primeira parte os tunisinos até entraram bem no encontro e conseguiram abrir o marcador, aos 23 minutos, com um tento de Issam Jebali, avançado que actua no Odense BK, clube dinamarquês. No entanto, o árbitro invalidou o golo devido a um fora-de-jogo.

Aliás, Issam Jebali foi o jogador mais perigoso do lado da Tunísia mas não conseguiu concretizar as oportunidades de golo.

Na segunda parte foi a vez da Dinamarca ter um golo invalidado. Aos 55 minutos, Skov Olsen, avançado que actua nos belgas do Club Brugge, marcou mas o árbitro invalidou o tento devido a uma posição irregular do avançado dinamarquês Mikkel Damsgaard na acção anterior.

A segunda parte acabou por ser favorável aos dinamarqueses mas não marcaram, apesar de Andreas Cornelius, avançado que actua no Copenhaga, ter rematado ao poste do guarda-redes tunisino Aymen Dahmen, que joga no CS Sfaxien.

Na próxima jornada, os tunisinos vão defrontar a Austrália, enquanto os dinamarqueses vão medir forças com a França.

