Mundial-2022: França não deixou escapar triunfo perante a Austrália

Futebol

A França, detentora do título de Campeão do Mundo, entrou com o pé direito na competição com um triunfo por 4-1 frente à Austrália no Estádio Al Janoub em Al-Wakrah.

Publicidade Continuar a ler

A Selecção Francesa, que está desfalcada devido a várias lesões, entrou mal neste encontro sofrendo um golo aos 9 minutos apontado pelo avançado Craig Goodwin, atleta que actua no Adelaide United.

Para além do tento sofrido, os franceses ficaram sem Lucas Hernandez, que se lesionou com uma certa gravidade, admitiu o treinador Didier Deschamps no fim do jogo.

A perder por 0-1, os franceses vão ter algumas dificuldades em reentrar no encontro, mas aos 27 minutos, Adrien Rabiot, médio da Juventus, vai empatar com um cabeceamento certeiro após um cruzamento de Theo Hernandez, que substituiu o irmão Lucas Hernandez no lado esquerdo da defesa francesa.

Adrien Rabiot acabou por ser decisivo visto que cinco minutos depois recuperou a bola nos pés dos australianos e ofereceu o golo ao avançado Olivier Giroud que apenas teve de empurrar para o fundo da baliza de Mathew Ryan.

No intervalo, os franceses venciam por 2-1 os australianos no Estádio Al Janoub em Al-Wakrah.

Durante a segunda parte, a França vai acentuar a vantagem com dois tentos. Aos 68 minutos, a estrela da equipa, Kylian Mbappé, apontou o seu primeiro golo na prova, e aos 71 minutos, Olivier Giroud bisou no encontro e igualou o recorde de melhor marcador de sempre da selecção francesa com 51 golos, que pertencia até agora a Thierry Henry.

Antes do encontro, Hugo Lloris, capitão da Selecção Francesa, acreditava no potencial da equipa gaulesa: «Continuamos a acreditar nas nossas hipóteses, a acreditar no nosso grupo de jogadores, na nossa equipa. Temos de nos apoiar nisso para continuara a crescer enquanto equipa. Também temos de nos apoiar mutuamente. Claro que as lesões de jogadores não ajudaram a equipa, sobretudo a lesão de Karim Benzema porque ele é importante no seio da equipa. Mas eu acredito que a equipa vai continuar a avançar. Estamos com pressa de iniciar a prova, de jogar esse primeiro jogo e de criar uma dinâmica positiva com o resultado que vamos obter. Mesmo se a preparação foi curta, a verdade é aquela do terreno. Veremos depois do jogo frente à Austrália em que ponto vamos estar», concluiu.

Os franceses acabaram por vencer por 4-1 frente à Austrália e lideram o Grupo D com três pontos.

Os dinamarqueses e os tunisinos ocupam o segundo lugar com um ponto, após o empate sem golos entre as duas equipas.

Na próxima jornada, a Tunísia vai defrontar a Austrália, enquanto a Dinamarca vai medir forças com a França.

Didier Deschamps (esquerda), treinador da França, deu os parabéns a Olivier Giroud (direita), avançado francês, que apontou dois golos frente à Austrália. © REUTERS - PAUL CHILDS

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro