Mundial-2022: México e Polónia empataram sem golos em jogo pouco atraente

Futebol

Robert Lewandowski (esquerda), avançado polaco do FC Barcelona, falhou uma grande penalidade com uma grande defesa do guarda-redes mexicano Guillermo Ochoa.

Segundo jogo consecutivo sem golos no Campeonato do Mundo que decorre no Qatar. Polacos e mexicanos não conseguiram encontrar o caminho para o fundo da baliza.

Publicidade Continuar a ler

O sétimo jogo deste Mundial-2022 acabou por ser o segundo a terminar com um empate sem golos.

No Estádio 974, em Doha, o México e a Polónia não foram além de um empate sem golos em território qatari num jogo a contar para o Grupo C.

Os mexicanos entraram melhor na primeira parte e até dominaram o encontro com o contributo de Alexis Vega e Héctor Herrera que tentaram criar perigo junto da baliza do guarda-redes polaco Wojciech Szczesny.

A segunda parte foi mais equilibrada, mas os polacos até tiveram mais oportunidades, inclusive uma grande penalidade falhada pelo avançado do FC Barcelona, Robert Lewandowski, com uma grande defesa do guarda-redes mexicano Guillermo Ochoa.

No balanço dos jogos entre México e Polónia, tudo empatado: 3 vitórias mexicanas, 3 triunfos polacos e três empates em nove encontros.

Este foi o segundo jogo consecutivo no Mundial-2022, que terminou com um empate sem golos.

A Arábia Saudita lidera o Grupo C com três pontos, após o triunfo por 2-1 frente à Argentina, enquanto os mexicanos e os polacos estão no segundo lugar com um ponto. Quanto aos argentinos estão no último posto sem nenhum ponto.

Na próxima jornada, a Argentina defronta o México daqui a quatro dias, enquanto os sauditas vão agora medir forças com a Polónia.

Lionel Messi (centro), avançado da Argentina. © REUTERS - CARL RECINE

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro