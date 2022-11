Jair Bolsonaro contesta vitória de Lula da silva

Brasil

O Presidente cessante Jair Bolsonaro contestou esta terça-feira, 22 de Novembro, junto do Tribunal Superior Eleitoral, o resultado da eleição presidencial do mês de Outubro, ganha por Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro saiu do silêncio e pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a anulação de parte dos votos eletrónios de modelo mais antigo, porque as considera impossíveis de auditar.

Na base da queixa não existe qualquer prova de mau funcionamento destas máquinas, apenas a indicação que nos novos aparelhos, Bolsonaro recebeu uma percentagem maior de votos.

São 61% das 577.125 urnas de voto electrónicas utilizadas nas eleições de Outubro, sobre as quais o Partido Liberal afirma terem sido fabricadas entre 2009 e 2015 e que "não podem ser auditadas", ao contrário do modelo mais moderno, fabricado em 2020.

O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu 24 horas ao partido do actual Presidente brasileiro que apresente o relatório completo sobre as urnas electrónicas, das eleições gerais e da segunda volta das presidenciais.

O recurso de Bolsonaro tem poucas chances de ter sucesso, uma vez que a vitória de Lula da Siva já reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela comunidade internacional.

No entanto, uma parte do eleitoral brasileiro recusa-se a reconhecer a derrota de Jair Bolsonaro.

