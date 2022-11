Mundial-2022: Bélgica sofreu para vencer o Canadá por 1-0

Futebol

A Selecção Belga venceu por 1-0 o Canadá num jogo a contar para o Grupo F do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

A Bélgica entrou com o pé direito neste Mundial com um triunfo na sua estreia na prova mas o jogo não foi nada fácil no Estádio Ahmed bin Ali Stadium em Al-Rayyan.

Aos 9 minutos, o árbitro zambiano Janny Sikazwe assinalou uma grande penalidade a favor do Canadá após uma mão na bola do avançado belga Yannick Ferreira-Carrasco.

Recorde-se que Janny Sikazwe foi o árbitro que terminou uma partida do CAN - Tunísia frente ao Mali - antes dos 90 minutos... em duas ocasiões diferentes, uma primeira vez aos 85 minutos e uma segunda vez, definitiva essa, aos 89 minutos.

Voltando ao jogo entre a Bélgica e o Canadá, o defesa canadiano Alphonso Davies, que actua no Bayern Munique, vai falhar a grande penalidade com uma grande defesa do guarda-redes Thibaut Courtois, que joga no Real Madrid.

Esta primeira parte foi favorável ao Canadá e o país norte-americano até podia ter tido mais duas grandes penalidades (!) mas o árbitro e o vídeo-árbitro não assinalaram nenhuma falta: Aos 14 minutos, Eden Hazard fez um passe para trás que acabou nos pés do canadiano Tajon Buchanan que acabou por cair na grande área, no entanto o árbitro acabou por assinalar fora de jogo, algo incompreensível visto que o passe veio de um jogador belga.

A segunda situação foi aos 39 minutos quando o médio belga Axel Witsel pisou o pé do defesa canadiano Richie Laryea na área da Bélgica, mas novamente o árbitro acabou por não assinalar uma grande penalidade a favor do Canadá.

Quanto aos belgas, vão aproveitar um contra-ataque para abrir o marcador: Michy Batshuayi, avançado que actua no Fenerbahçe, foi lançado em profundidade pelo defesa Toby Alderweireld e acabou por marcar.

Michy Batshuayi apontou o 27º golo pela Selecção e o 2º em Mundiais, após aquele marcado em 2018 frente à Tunísia.

No intervalo a Bélgica vencia por 1-0.

Na segunda parte o Canadá tentou chegar ao golo mas não conseguiu, aliás desde a primeira participação dos canadianos num Mundial, em 1986, nunca conseguiram apontar um tento. Quatro jogos realizados em Mundiais e nenhum golo para a equipa norte-americana.

Quanto aos belgas souberam gerir na segunda parte e venceram por 1-0, isto significa que em fases de grupos do Mundial, a Bélgica não perde há 13 jogos.

Os belgas lideram o Grupo F com três pontos, à frente dos marroquinos e dos croatas que contam com um ponto, após o empate sem golos entre as duas nações, e por fim os canadianos ocupam o último lugar sem nenhum ponto.

Na próxima jornada, a 27 de Novembro, a Bélgica defronta Marrocos, enquanto o Canadá vai medir forças com a Croácia.

