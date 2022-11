Futebol

Mundial-2022: Espanha esmagou a Costa Rica por 7-0

Pablo Gavi (esquerda) e Ferrán Torres (direita), ambos jogadores da Espanha e do FC Barcelona, apontaram três dos sete golos dos espanhóis frente à Costa Rica. © AFP - RAUL ARBOLEDA

Texto por: Marco Martins 2 min

A Espanha venceu por 7-0 a Costa Rica num jogo a contar para o Grupo E do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.