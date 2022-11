Mundial-2022: Marrocos e Croácia não foram além de um empate sem golos

Futebol

O Campeonato do Mundo de futebol prossegue nesta quarta-feira com quatro jogos, o primeiro já decorreu e acabou com um empate sem golos entre Marrocos e Croácia numa partida a contar para o Grupo F.

Terceiro empate sem golos neste Mundial que decorre no Qatar, desta vez entre os marroquinos e os croatas, num jogo a contar para o Grupo F.

No Estádio Al Bayt Stadium em Al-Khor, as duas equipas entraram com alguma cautela, esperando pelas ofensivas dos adversários.

Nesta situação os croatas dominaram a posse de bola, enquanto os marroquinos tentavam criar perigo em contra-ataque.

No intervalo, o empate sem golos permanecia e nenhuma equipa parecia capaz de abrir o marcador.

Os croatas foram pouco perigosos e apenas o capitão Luka Modric acabou por ser um dos mais inconformados com o resultado.

No que diz respeito aos marroquinos, o lado direito funcionou bem com Achraf Hakimi, defesa do Paris Saint-Germain, e Hakim Ziyech, avançado do Chelsea, no entanto o golo também não apareceu.

O encontro terminou com um empate sem golos, sendo que a Croácia venceu a posse de bola com 65% e Marrocos rematou mais vezes com oito tentativas.

Na próxima jornada, os marroquinos defrontam a Bélgica, enquanto que os croatas vão medir forças com o Canadá.

