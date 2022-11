Mundial-2022: Reviravolta incrível leva Japão ao triunfo perante a Alemanha

Futebol

Após uma reviravolta incrível, os germânicos perderam por 2-1 frente aos japoneses no primeiro jogo oficial entre as duas nações.

A Alemanha, recorrente candidata ao título mundial, entrou com o pé esquerdo na prova, perdendo frente ao Japão por 2-1 no Estádio Khalifa International em Doha num jogo a contar para o grupo E do Campeonato do Mundo que decorre no Qatar. .

O encontro começou mal para os germânicos visto que os japoneses abriram o marcador aos 8 minutos com um tento de Daizen Maeda, avançado do Celtic na Escócia, no entanto o árbitro invalidou o golo devido a um fora-de-jogo do atleta nipónico.

Após esse susto, a Alemanha cresceu no jogo até ter a posse de bola e a partida controlada. Quanto ao golo, chegou apenas aos 32 minutos com um tento apontado por Ilkay Gundogan, médio que actua no Manchester City, de grande penalidade, após uma falta do guarda-redes japonês, Shuichi Gonda, na área sobre o alemão David Raum.

Os germânicos até estiveram perto de apontar um segundo tento, aliás o avançado Kai Havertz empurrou a bola para o fundo da baliza do Japão, mas o árbitro invalidou o golo devido a um fora-de-jogo.

No intervalo a Alemanha vencia por 1-0.

Na segunda parte os germânicos estiveram a dominar e até ‘quase’ marcaram um segundo golo, mas o guarda-redes japonês, Shuichi Gonda, acabou por impedir o tento da Alemanha.

Quem não marca, sofre, e foi novamente o que aconteceu.

Aos 76 minutos, Ritsu Doan, avançado japonês que actua no SC Freiburg na Alemanha, empatou, aproveitando a defesa incompleta de Manuel Neuer para rematar para o fundo da baliza na recarga.

Apenas 7 minutos depois, foi novamente o Japão a marcar. Takuma Asano, avançado japonês que actua no Bochum na Alemanha, foi lançado em profundidade, conseguiu ser mais rápido do que o adversário germânico e rematou forte para o fundo da baliza, sem hipóteses para Manuel Neuer.

No fim dos 90 minutos, após uma reviravolta incrível, os germânicos perderam por 2-1 frente aos japoneses no primeiro jogo oficial entre as duas nações.

Na próxima jornada, o Japão defronta a Costa Rica enquanto a Alemanha mede forças com a Espanha.

França não tremeu e jogos sem golos acumulam-se

Ainda hoje, terceiro empate sem golos neste Mundial que decorre no Qatar, desta vez entre os marroquinos e os croatas, num jogo a contar para o Grupo F.

Ontem, nos dois últimos encontros do dia, México e Polónia não foram além de um empate sem golos, enquanto a França triunfou por 4-1 frente à Austrália. Os campeões do mundo franceses entram assim com um triunfo na defesa do troféu.

Mundial-2022. © REUTERS - DYLAN MARTINEZ

